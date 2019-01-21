Генменеджер «Каролины»: Терявяйнен — краеугольный камень будущего команды

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Теуво Терявяйненом. 24-летний финский игрок поставил подпись под контрактом сроком на пять лет и общую сумму $ 27 млн. Средняя годовая зарплата составит $ 5,4 млн.



«Теуво рос в мастерстве с каждым годом карьеры и стал краеугольным форвардом «Каролины», нашего настоящего и будущего.



Он продемонстрировал способность адаптироваться и расширять круг своих задач, став для тренера Рода Бриндамора ключевым игроком меньшинства. Ему только 24 года, и мы верим, что он будет становиться только лучше», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

«Каролина» подписала контракт с Терявяйненом на пять лет и $ 27 млн

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