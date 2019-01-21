Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Кьево». 21 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Генменеджер «Каролины»: Терявяйнен — краеугольный камень будущего команды

Генменеджер «Каролины»: Терявяйнен — краеугольный камень будущего команды
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Теуво Терявяйненом. 24-летний финский игрок поставил подпись под контрактом сроком на пять лет и общую сумму $ 27 млн. Средняя годовая зарплата составит $ 5,4 млн.

«Теуво рос в мастерстве с каждым годом карьеры и стал краеугольным форвардом «Каролины», нашего настоящего и будущего.

Он продемонстрировал способность адаптироваться и расширять круг своих задач, став для тренера Рода Бриндамора ключевым игроком меньшинства. Ему только 24 года, и мы верим, что он будет становиться только лучше», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

«Каролина» подписала контракт с Терявяйненом на пять лет и $ 27 млн

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент