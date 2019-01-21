«Северсталь» в гостях обыграла московское «Динамо»

Череповецкая «Северсталь» в овертайме выездного матча обыграла московское «Динамо», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ. Победа стала седьмой подряд для череповецкого клуба.



Хозяева льда открыли счёт во втором периоде, в большинстве отличился защитник Виталий Меньшиков. Менее чем через минуту нападающий «Северстали» Богдан Якимов забросил ответную шайбу. Оставшаяся часть основного времени прошла без голов, победную шайбу на четвёртой минуте овертайма забросил Джеффри Кинрейд.

Посмотреть видео опасных моментов и заброшенных шайб матча можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

