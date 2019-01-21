«Северсталь» выиграла семь матчей подряд, это рекорд клуба в КХЛ

Череповецкая «Северсталь» в овертайме выездного матча обыграла московское «Динамо» со счётом 2:1 ОТ. Подопечные Андрея Разина продлили победную серию до семи выигранных матчей. Это новый рекорд череповецкого клуба в КХЛ. До этого у «Северстали» были победные серии из шести игр в сезонах 2009/10, 2010/11 и 2013/14.
«Северсталь» в гостях обыграла московское «Динамо»
Хозяева льда открыли счёт во втором периоде, в большинстве отличился Виталий Меньшиков. Менее чем через минуту Богдан Якимов забросил ответную шайбу. Оставшаяся часть основного времени прошла без голов, победную шайбу на четвёртой минуте овертайма забросил Джеффри Кинрейд.
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