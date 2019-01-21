«Торпедо» проиграло 11 матчей из последних 13

Московский «Спартак» на домашней площадке разгромил нижегородское «Торпедо» со счётом 6:1. Подопечные Дэвида Немировски за последние 13 матчей одержали только две победы. Нижегородский клуб находится на седьмой строчке Восточной конференции, имея в активе 53 очка после 51 проведённой встречи.

«Спартак» на домашнем льду разгромил «Торпедо»

В первом периоде команда хозяев обеспечила себе преимущество в две шайбы, авторами которых стали Робин Ганзл и Артём Фёдоров. В следующие 20 минут игрового времени соперники обменялись голами Эндрю Кэлофа и Александра Осипова. В третьем периоде «Спартак» усилиями Евгения Кулика, Анатолия Никонцева и Максима Трунёва забил ещё гола.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19