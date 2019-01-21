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Разин — о победной серии «Северстали»: везёт тому, кто везёт

Разин — о победной серии «Северстали»: везёт тому, кто везёт
Хоккей / КХЛ

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от выигранного матча с московским «Динамо» (2:1 ОТ).

«Хорошая игра с нашей стороны получилась. Провели хороший первый период, только не забили. Во втором и третьем периодах играли на равных, но смазали концовку. Сумели выстоять, в овертайме забили победный гол.

В чём секрет победной серии? Ну как я вам могу сказать об этом? Везёт, наверное. Везёт тому, кто везёт. Значит, мы это заслужили. С большинством у нас полная беда. Решаем, работаем, стараемся. Хотелось бы лучше выглядеть в этом компоненте.

Коробов — молодец, дебютировал в КХЛ. Но одну игру можно сыграть на эмоциях. Дай бог, чтобы и дальше всё хорошо было», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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