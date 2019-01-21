Шипачёв — об овертайме: я плохо сыграл, «Северсталь» забила, мы пошли отдыхать

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился впечатлениями от проигранного матча с череповецкой «Северсталью» (1:2 ОТ).



«Сыграли плохо, проиграли — значит, ничего не получилось. Мало моментов создали, мало забили. По делу проиграли. Есть кому разбираться, почему так быстро пропустили ответный гол. Завтра нам это покажут, разберёмся.



Уснул сегодня в два часа ночи, не очень хорошо получилось в игре. В овертайме я плохо сыграл, соперник забил гол, мы пошли отдыхать. Что скажу о победной серии «Северстали»? Поздравляю», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео решающей шайбы в овертайме можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.