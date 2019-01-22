Самые длительные победные серии сезона: выше «Северстали» только клубы из топ-6

«Северсталь» одержала победу над московским «Динамо» со счётом 2:1 ОТ, выиграв свой седьмой матч подряд. Подопечные Андрея Разина установили клубный рекорд по продолжительности победной серии (7 игр). Более длительные победные серии в текущем сезоне удавались только топ-клубам.



Самые продолжительные победные серии клубов лиги в текущем чемпионате:



«Автомобилист» — 18

ЦСКА – 18

СКА – 8

«Авангард» – 8

«Ак Барс» – 8

«Металлург» – 8

«Северсталь» – 7

«Локомотив» – 6

«Барыс» – 6

«Динамо» М – 6

«Витязь» — 6

«Йокерит» – 5

«Сибирь» – 5

«Слован» — 5

«Салават Юлаев» – 4

«Торпедо» – 4

«Динамо» Р — 4

«Спартак» – 3

ХК «Сочи» — 3

«Трактор» — 3

«Нефтехимик» — 3

«Динамо» Мн — 3

«Куньлунь» — 2

«Амур» — 2

«Адмирал» — 2.