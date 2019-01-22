«Северсталь» одержала победу над московским «Динамо» со счётом 2:1 ОТ, выиграв свой седьмой матч подряд. Подопечные Андрея Разина установили клубный рекорд по продолжительности победной серии (7 игр). Более длительные победные серии в текущем сезоне удавались только топ-клубам.
Самые продолжительные победные серии клубов лиги в текущем чемпионате:
«Автомобилист» — 18
ЦСКА – 18
СКА – 8
«Авангард» – 8
«Ак Барс» – 8
«Металлург» – 8
«Северсталь» – 7
«Локомотив» – 6
«Барыс» – 6
«Динамо» М – 6
«Витязь» — 6
«Йокерит» – 5
«Сибирь» – 5
«Слован» — 5
«Салават Юлаев» – 4
«Торпедо» – 4
«Динамо» Р — 4
«Спартак» – 3
ХК «Сочи» — 3
«Трактор» — 3
«Нефтехимик» — 3
«Динамо» Мн — 3
«Куньлунь» — 2
«Амур» — 2
«Адмирал» — 2.
Самые длительные победные серии сезона: выше «Северстали» только клубы из топ-6