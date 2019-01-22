Как фанат прыгнул с трибуны за подарком. Яркие фото разгромной победы «Спартака»

21 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал разгромную победу над «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Встреча завершилась со счётом 6:1. Подопечные Дэвида Немировски в пяти последних встречах потерпели четыре поражения.



В первом периоде команда хозяев обеспечила себе преимущество в две шайбы, авторами которых стали Робин Ганзл и Артём Фёдоров. В следующие 20 минут игрового времени соперники обменялись голами Эндрю Кэлофа и Александра Осипова. В третьем периоде «Спартак» усилиями Евгения Кулика, Анатолия Никонцева и Максима Трунёва забил ещё три гола.



Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.