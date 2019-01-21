Уланов: Хохлачёв вряд ли сыграет с «Северсталью», у него свежая травма

Тренер московского «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги встречи с «Торпедо» (6:1).



«Хочу поздравить ребят с победой. Они сегодня выложились. Играли по плану, по заданию. Быстрый гол нам помог — вдохновились, взяли себя в руки. Большинство у нас «выстрелило» — два гола при численном преимуществе также нам помогли. В середине второго периода потеряли инициативу — пару раз «Торпедо» зажимало нас в зоне, тем не менее мы выстояли. Что касается голевых моментов, то игра была практически равной, просто мы использовали свои шансы. Согласно статистике, «Торпедо» бросило 30 раз, но ведь ещё 14 мы поймали на себя, это немаловажно. Огромное спасибо болельщикам за поддержку.



Сыграет ли Хохлачёв с „Северсталью“? Это вопрос к докторам, но, думаю, вряд ли. У него достаточно свежая травма, и пока он только начинает кататься — пропустил довольно много времени. Конечно, мы день за днём будем смотреть за его состоянием», — цитирует тренера официальный сайт клуба.