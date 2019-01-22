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23 сейва Варламова не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

23 сейва Варламова не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду уступил «Нэшвилл Предаторз» — 1:4. Четыре шайбы из пяти были заброшены во втором периоде.

Счёт на 25-й минуте встречи открыл нападающий гостей Ник Бонино. Через 94 секунды Виктор Арвидссон увеличил преимущество «хищников». До перерыва команды провели по одной результативной атаке. У «Колорадо» отличился Александр Керфут, у «Нэшвилла» — Роман Йози. Точку в матче поставил Райан Эллис, поразивший пустые ворота. В начале второго периода Мэттью Ньето не реализовал буллит.

Семён Варламов отразил 23 броска из 26. На счету защитника Никиты Задорова показатель полезности «-2», 7 минут штрафа, один бросок в створ и 2 силовых приёма за 16 минут и 56 секунд, проведённых на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2019, понедельник. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:4
0:0, 1:3, 0:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Бонино (Йернкрок) – 25:01 (5x5), 0:2 – Арвидссон (Форсберг) – 26:35 (5x5), 1:2 – Керфут (Жирар) – 36:43 (5x5), 1:3 – Йози (Уотсон, Бонино) – 37:58 (5x5), 1:4 – Эллис (Йернкрок, Экхольм) – 57:07 (en)
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