«Эдмонтон» подписал контракт с Коскиненом на три года и $ 13,5 млн

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал новое соглашение с голкипером Микко Коскиненом, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман. 30-летний финский игрок поставил подпись под контрактом сроком на три года и общую сумму $ 13,5 млн.

В этом сезоне вратарь провёл за «нефтяников» 27 матчей, в которых одержал 14 побед. Коскинен пропускает в среднем 2,78 гола за игру, отражая 91,1% бросков.

На протяжении последних трёх сезонов голкипер выступал за петербургский СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина. В регулярном чемпионате КХЛ 2017/18 Коскинен принял участие в 29 играх, отражая 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,57. В плей-офф финский голкипер сыграл 15 матчей, одержав победу в 10 из них.