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«Миннесота» благодаря двум очкам Э. Стаала обыграла «Вегас»

«Миннесота» благодаря двум очкам Э. Стаала обыграла «Вегас»
Хоккей / НХЛ

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде одержал волевую победу над «Вегас Голден Найтс» — 4:2.

На четвёртой минуте в большинстве отличился форвард хозяев Алекс Так. В середине второго периода Маркус Фолиньо восстановил равновесие, а через 73 секунды Эрик Стаал вывел гостей вперёд. «Золотые рыцари» отыгрались благодаря голу Макса Пасиоретти. В третьем игровом отрезке Чарли Койл вновь принёс «Миннесоте» преимущество. Точку в матче поставил Микко Койву, поразивший пустые ворота.

По два очка набрали форвард «Миннесоты» Эрик Стаал (1+1) и защитник «Вегаса» Колин Миллер (0+2).

«Уайлд» одержали три победы в четырёх последних матчах. Они занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко. «Вегас» (62) – пятый.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2019, вторник. 02:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2:4
1:0, 1:2, 0:2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Так (Маршессо, Миллер) – 03:37 (5x4), 1:1 – Фолиньо (Эрикссон Эк, Силер) – 29:09 (5x5), 1:2 – Стаал (Гринвей, Сутер) – 30:22 (5x5), 2:2 – Пасиоретти (Штястны, Миллер) – 32:36 (5x5), 2:3 – Койл (Сперджен, Стаал) – 54:29 (5x5), 2:4 – Койву (Паризе) – 59:47 (en)
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