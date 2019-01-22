«Миннесота» благодаря двум очкам Э. Стаала обыграла «Вегас»

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде одержал волевую победу над «Вегас Голден Найтс» — 4:2.



На четвёртой минуте в большинстве отличился форвард хозяев Алекс Так. В середине второго периода Маркус Фолиньо восстановил равновесие, а через 73 секунды Эрик Стаал вывел гостей вперёд. «Золотые рыцари» отыгрались благодаря голу Макса Пасиоретти. В третьем игровом отрезке Чарли Койл вновь принёс «Миннесоте» преимущество. Точку в матче поставил Микко Койву, поразивший пустые ворота.



По два очка набрали форвард «Миннесоты» Эрик Стаал (1+1) и защитник «Вегаса» Колин Миллер (0+2).



«Уайлд» одержали три победы в четырёх последних матчах. Они занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко. «Вегас» (62) – пятый.