Тарасенко: отхожу в оборону, стараюсь максимально помочь команде

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал выступления команды и свою собственную игру в нынешнем регулярном чемпионате.



«С «Оттавой» мы играли в неплохой хоккей, с энергией и эмоциями, все парни бились друг за друга. У нас был не такой хороший старт сезона, побед не так много, поэтому очень важно хорошо сыграть до перерыва на Матч звёзд. В нынешнем чемпионате я забиваю не так много, но стараюсь по максимуму быть полезным для команды. Отхожу в оборону, играю в отборе по всей площадке. Иногда это помогает повысить собственную уверенность. Конечно, это хорошее ощущение, когда шайба заходит в ворота после твоих бросков, но победа команды важнее», — сказал Тарасенко в эфире Fox Sports.



«Блюзмены» занимают шестую строчку в Центральном дивизионе, на пять очков отставая от зоны плей-офф. На счету Тарасенко 31 (16+15) очко в 47 матчах регулярного чемпионата.

«Лос-Анджелес» обыграл «Сент-Луис», у Барбашёва – 2 очка, у Тарасенко — 1