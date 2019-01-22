Варламов пропустил гол с разворота от Арвидссона

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду уступил «Нэшвилл Предаторз» — 1:4. Четыре шайбы из пяти были заброшены во втором периоде.

Счёт на 25-й минуте встречи открыл нападающий гостей Ник Бонино. Через 94 секунды Виктор Арвидссон увеличил преимущество «хищников», забив Семёну Варламову с разворота.

Видео гола Арвдиссона можно посмотреть в Youtube на канале Sportsnet.

До перерыва команды провели по одной результативной атаке. У «Колорадо» отличился Александр Керфут, у «Нэшвилла» — Роман Йози. Точку в матче поставил Райан Эллис, поразивший пустые ворота. В начале второго периода Мэттью Ньетоне реализовал буллит.

Варламов отразил 23 броска из 26. На счету защитника Никиты Задорова показатель полезности «-2», 7 минут штрафа, один бросок в створ и 2 силовых приёма за 16 минут и 56 секунд, проведённых на льду.