Иван Барбашёв обновил личный рекорд по результативности за сезон НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде уступил «Лос-Анджелес Кингз» — 3:4.

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв набрал 2 (0+2) очка в матче и был признан его третьей звездой. В активе российского нападающего стало 14 (6+8) очков в 46 матчах сезона. Он обновил личный рекорд по результативности за сезон. В 53 матчах регулярного чемпионата-2017/18 Иван набрал 13 (7+6) очков.

Барбашёв проводит третий сезон в НХЛ. За карьеру в североамериканской лиге Иван забросил 18 шайб и сделал 19 результативных передач в 128 играх.

В игре с «Лос-Анджелесом» он провёл на льду 13 минут 58 секунд (1.57 – в меньшинстве, показатель полезности «+1») и отметился двумя заблокированными бросками.