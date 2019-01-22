Лавиолетт — второй американский тренер в истории, одержавший 600 побед в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду уступил «Нэшвилл Предаторз» — 1:4. Четыре шайбы из пяти были заброшены во втором периоде.

Эта победа стала для главного тренера «Нэшвилла» Питера Лавиолетта 600-й в НХЛ. Он стал 20-м тренером в истории лиги, достигнувшим этой отметки. До него в этом сезоне до неё также добрались Клод Жюльен («Монреаль Канадиенс») и Джон Торторелла («Коламбус Блю Джекетс»). Питер стал вторым уроженцем США в истории НХЛ, одержавшим 600 побед в лиге, после Тортореллы.

Ранее в карьере 54-летний специалист работал с «Нью-Йорк Айлендерс», «Каролиной Харрикейнз», с которой выиграл Кубок Стэнли в 2006 году, а также «Филадельфией Флайерз», с которой доходил до финала Кубка Стэнли в 2010 году. 6 мая 2014 года Лавиолетт назначен главным тренером «хищников».

В 2006 году Лавиолетт возглавлял сборную США на Олимпийских играх в Турине. Также он работал помощником тренера сборной США на Кубке мира-2004 и был главным на чемпионатах мира в 2004 и 2005 годах.