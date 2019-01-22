Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки в тройку лучших не вошли.

Главной звездой дня стал нападающий «Флориды Пантерз» Фрэнк Ватрано, забросивший шайбу и сделавший три результативные передачи в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (6:2). Американский хоккеист впервые в этом сезоне набрал четыре очка в одном матче и стал самым результативным игроком дня.

Второй звездой признан форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Сент-Луис Блюз» (4:3).

Замкнул тройку лучших нападающий «Нэшвилл Предаторз» Ник Бонино, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:1).