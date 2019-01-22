Хэйфли: Варламов — единственный вратарь в НХЛ, пропускающий такие голы

Журналист BSN Denver Эй Джей Хэйфли, являющийся обозревателем матчей «Колорадо Эвеланш», обвинил российского вратаря Семёна Варламова в пропущенной шайбе от нападающего «Нэшвилл Предаторз» Виктора Арвидссона.
«В очередной раз ему забивают гол из-за ворот. Очевидно, что Варламов — единственный вратарь во всей лиге, который пропускает подобные голы», — написал журналист в своём «твиттере».
Видео гола Арвидссона можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.
Варламов отразил 23 броска из 26. На счету защитника Никиты Задорова показатель полезности «-2», 7 минут штрафа, один бросок в створ и 2 силовых приёма за 16 минут и 56 секунд, проведённых на льду.
Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».
Журналист BSN Denver: консервативный стиль игры Варламова — просто тупость