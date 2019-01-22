Экс-форвард «Сочи» и «Авангарда» Щегольков продолжит карьеру в первой лиге Чехии

Российский нападающий Вадим Щегольков заключил контракт с ХК «Стадион Литомерице», информирует официальный сайт клуба. Этот хоккейный клуб выступает в первой лиге Чехии и занимает пятое место в турнирной таблице. Россиянин становится вторым вторым иностранным игроком в составе команды.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий забросил 7 шайб и сделал 2 результативные передачи в 19 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, выступая за «Югру».

За карьеру в Континентальной хоккейной лиге Щегольков защищал цвета таких клубов, как «Сочи» и «Авангард». В общей сложности Вадим принял участие в 91 матче и набрал 22 (12+10) очков при показателе полезности "-10" и 36 штрафных минутах. В сезоне-2015/16 Щегольков дважды признавался лучшим новичком недели в КХЛ.