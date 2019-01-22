Микко и Саку Койву – третья пара братьев из Европы, забивших по 200 голов в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде одержал волевую победу над «Вегас Голден Найтс» — 4:2. Точку в матче поставил Микко Койву, поразивший пустые ворота.

Эта шайба стала для 35-летнего финского нападающего 200-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Микко и его старший брат Саку Койву стали третьей европейской парой братьев в истории НХЛ, в которой каждый забил как минимум 200 голов за карьеру в лиге. Первыми были братья Штястны, после этого их достижение повторили братья Седин.

Всю карьеру в НХЛ Койву играет за «Миннесоту», причём начиная с сезона-2009/10 является капитаном команды. Микко является чемпионом мира 2011 года и двукратным призёром Олимпийских игр в составе национальной команды.