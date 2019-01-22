Джонатан Куик вышел на 4-е место по победам в НХЛ среди американских вратарей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде уступил «Лос-Анджелес Кингз» — 3:4.

Эта победа стала 302-й для голкипера «Лос-Анджелеса» Джонатана Куика за карьеру в НХЛ. Он вышел на четвёртое место по победам в НХЛ среди американских вратарей, превзойдя результат Майка Рихтера (301). Национальный рекорд делят Джон Ванбизбрук и голкипер «Анахайм Дакс» Райан Миллер (оба — по 374). Тройку лучших замыкает Том Баррассо (369).

К 19-й минуте «блюзмены» забросили две шайбы – отличились Маккензи Макикерн и Оскар Сундквист. Ещё до перерыва Тайлер Тоффоли сократил равновесие. Во втором периоде «короли» вышли вперёд благодаря точным броскам Дрю Даути и Анже Копитара. В третьем игровом отрезке Райан О’Райлли сравнял счёт, затем у хозяев отличился Пол Ладю.