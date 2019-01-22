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«Адмирал» — «Авангард»: лучший бомбардир хозяев Глазачев не сыграет в матче

«Адмирал» — «Авангард»: лучший бомбардир хозяев Глазачев не сыграет в матче
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Адмирала» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 января, начало игры — в 12:00 мск. В составе хозяев по причине болезни отсутствует главная звезда команды Константин Глазачев. Опытный форвард является лучшим снайпером (15 шайб) и бомбардиром (26 очков) приморского клуба.

«Адмирал»:

Серебряков (Красоткин);
Захарчук — Угольников, Феоктистов— В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Мищенко — Козловский, Черников — Петров — Бутузов;
Кармашков— Дьяков, Коннов— Вихарев— Воронин;
Кубат— Таталин, Коньков— Полак— Зайцев.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;
Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;
Мартынов, Фисенко— Стась — Манукян, Яремчук.

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