«Адмирал» — «Авангард»: лучший бомбардир хозяев Глазачев не сыграет в матче

Стали известны составы «Адмирала» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 января, начало игры — в 12:00 мск. В составе хозяев по причине болезни отсутствует главная звезда команды Константин Глазачев. Опытный форвард является лучшим снайпером (15 шайб) и бомбардиром (26 очков) приморского клуба.
«Адмирал»:
Серебряков (Красоткин);
Захарчук — Угольников, Феоктистов— В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Мищенко — Козловский, Черников — Петров — Бутузов;
Кармашков— Дьяков, Коннов— Вихарев— Воронин;
Кубат— Таталин, Коньков— Полак— Зайцев.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;
Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;
Мартынов, Фисенко— Стась — Манукян, Яремчук.