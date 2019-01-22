«Адмирал» — «Авангард»: лучший бомбардир хозяев Глазачев не сыграет в матче

Стали известны составы «Адмирала» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 января, начало игры — в 12:00 мск. В составе хозяев по причине болезни отсутствует главная звезда команды Константин Глазачев. Опытный форвард является лучшим снайпером (15 шайб) и бомбардиром (26 очков) приморского клуба.

«Адмирал»:



Серебряков (Красоткин);

Захарчук — Угольников, Феоктистов— В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Мищенко — Козловский, Черников — Петров — Бутузов;

Кармашков— Дьяков, Коннов— Вихарев— Воронин;

Кубат— Таталин, Коньков— Полак— Зайцев.

«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;

Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;

Мартынов, Фисенко— Стась — Манукян, Яремчук.