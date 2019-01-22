Генменеджер «Эдмонтона»: у Коскинена большой опыт в роли первого номера

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Питер Чиарелли прокомментировал подписание нового контракта с вратарём Микко Коскиненом. 30-летний финский игрок поставил подпись под контрактом на три года и общую сумму $ 13,5 млн. Его средняя заработная плата составит $ 4,5 млн в год.

«Мы рады, что подписали с ним соглашение до 2022 года. У Микко большой опыт в роли первого номера. Он очень здорово играл как на международном уровне, так и за наш клуб», – цитирует Чиарелли официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне вратарь провёл за «нефтяников» 27 матчей, в которых одержал 14 побед и оформил 3 шат-аута. Коскинен пропускает в среднем 2,78 гола за игру, отражая 91,1% бросков.



На протяжении последних трёх сезонов голкипер выступал за петербургский СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Коскинен принял участие в 29 играх, отражая 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,57. В плей-офф финский голкипер сыграл 15 матчей, одержав победу в 10 из них.