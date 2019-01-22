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Гендиректор «Нефтехимика»: сроки возвращения Пуустинена неизвестны

Гендиректор «Нефтехимика»: сроки возвращения Пуустинена неизвестны
Хоккей / КХЛ

Генеральный директор «Нефтехимика» Раил Якупов объяснил, почему финский нападающий Юусо Пуустинен не принял участия в матче регулярного чемпионата КХЛ с Йокеритом» (2:1).

«У Пуустинена нет травмы, он приболел. Он не сыграл с „Йокеритом“, а что касается сроков возвращения на лёд, то пока они неизвестны», — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионатом» Павлом Панышевым.

30-летний Пуустинен является лучшим снайпером и бомбардиром нижнекамской команды. В 51 матче регулярного чемпионата финский форвард забросил 20 шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности «-12» и 18 штрафных минутах. Пуустинен проводит дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге.

В следующей игре команда Вячеслава Буцаева сыграет с ХК «Сочи». Матч состоится завтра, 23 января.

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