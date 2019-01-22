Нисканен: есть несколько моментов, с которыми у «Вашингтона» полная неразбериха

Перед очередной тренировкой игроки и тренеры «Вашингтон Кэпиталз» провели новое собрание, сообщается на официальном сайте НХЛ. После поражения в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:8), ставшего для команды пятым подряд, игроки «столичной» команды провели короткое закрытое собрание.

«Есть несколько моментов, с которыми у нас полная неразбериха. Очень неприятно пропускать восемь шайб. Поэтому мы вчера поговорили между собой накоротке, а сегодня утром пообщались уже основательнее. Мы хотим чётко понять, что нам надо исправить.

Мы хотим сохранить позитивный настрой, быть честными перед собой относительно того, что с нами происходит сейчас, чего мы хотим добиться, и работать в этом направлении», – заявил защитник «Кэпиталз» Мэтт Нисканен.