«Адмирал» — «Авангард»: Бобков отразил 1 бросок из 3 и был заменён на Налимова

«Адмирал» обыгрывает «Авангард» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. По ходу первого периода команда Сергея Светлова ведёт со счётом 2:0.

На пятой минуте матча счёт открыл Войтех Полак, а спустя шесть минут Владислав Бутузов увеличил перевес приморской команды. Основной голкипер гостей Игорь Бобков справился лишь с одним из трёх бросков и уступил место в воротах Ивану Налимову.

Видео гола Полака также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Видео гола Бутузова также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Адмирал»:



Серебряков (Красоткин);

Захарчук — Угольников, Феоктистов— В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Мищенко — Козловский, Черников — Петров — Бутузов;

Кармашков — Дьяков, Коннов — Вихарев — Воронин;

Кубат — Таталин, Коньков — Полак — Зайцев.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;

Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;

Мартынов, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.