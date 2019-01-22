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«Адмирал» — «Авангард»: Бобков отразил 1 бросок из 3 и был заменён на Налимова

«Адмирал» — «Авангард»: Бобков отразил 1 бросок из 3 и был заменён на Налимова
Хоккей / КХЛ

«Адмирал» обыгрывает «Авангард» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. По ходу первого периода команда Сергея Светлова ведёт со счётом 2:0.

На пятой минуте матча счёт открыл Войтех Полак, а спустя шесть минут Владислав Бутузов увеличил перевес приморской команды. Основной голкипер гостей Игорь Бобков справился лишь с одним из трёх бросков и уступил место в воротах Ивану Налимову.

Видео гола Полака также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Видео гола Бутузова также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Адмирал»:

Серебряков (Красоткин);
Захарчук — Угольников, Феоктистов— В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Мищенко — Козловский, Черников — Петров — Бутузов;
Кармашков — Дьяков, Коннов — Вихарев — Воронин;
Кубат — Таталин, Коньков — Полак — Зайцев.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Покка, Шумаков — Деарне — Бек;
Бондарев — Чудинов, Стольберг — Семёнов — Петров;
Мартынов, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.

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