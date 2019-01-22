Сын министра финансов Хабаровского края Кацуба забил первый гол за 7 лет в КХЛ

«Сибирь» обыгрывает «Амур» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода команда Александра Андриевского ведёт со счётом 2:1.

На 18-й минуте матча отличился форвард «Амура» Станислав Кацуба. Для 27-летнего нападающего эта шайба стала первой за всю карьеру в КХЛ. Сын министра финансов Хабаровского края дебютировал в лиге ещё в сезоне-2010/11. Пропустив следующие два чемпионата Кацуба вернулся в лигу в сезоне-2013/14. В общей сложности Станислав проводит 69-й матч в КХЛ, а до матча с «Сибирью» на его счету было лишь две результативные передачи.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Амур»:



Лангхаммер (Аликин);

Йордан— Камалов, Зогорна — Пьянов — Горшков;

Грбас— Атюшов, Дедунов — Железков — Руденков;

Кондратьев— Швиденко, Вл. Ушенин— Вяч. Ушенин— Лазарев;

Кузьмин, Кацуба— Кузнецов— Попугаев.



«Сибирь»:



Красиков (Тэйлор);

Логинов — Алексеев, Принс— Брюле — Пельтола;

Игнатович — Демидов, Шаров— Саюстов — Миловзоров;

Савченко — Климонтов, Карон — Комаров — Зырянов;

Лукин— Морозов, Первушин — Романцев — Шашков.