Пулккинен — о «Динамо» Мн: у Федерера, Болта и Роналду тоже бывают неудачные дни

Нападающий минского «Динамо» Теэму Пулккинен поделился ожиданиями от гостевой серии команды. Минчанам предстоит сыграть с лидерами КХЛ – ЦСКА, СКА и «Ак Барсом».



«Очень тяжело обыграть СКА или ЦСКА. Достаточно посмотреть, как мало пропускают эти команды… На мой взгляд, перед такими матчами не надо слишком много думать. Нужно выходить на лёд, играть правильно и получать удовольствие от выступления на хороших аренах, а по истечении 60 или 65 минут увидим цифры на табло.

Волнение? Сам практически не нервничаю. Скорее предвкушаю отличные матчи. Впрочем, мне в КХЛ интересно противостоять всем соперникам. Думаю, нашим болельщикам сейчас непросто. Наверняка они ожидали большего от команды в этом сезоне. А в целом нейтральному зрителю всегда интереснее, когда аутсайдер навязывает борьбу и побеждает фаворита.

Мне нравится следить за выступлениями великих спортсменов: Федерера, Болта, Роналду… У них тоже бывают неудачные дни, но за это мы и любим спорт. Никто не побеждает каждый вечер», – цитирует Пулккинена официальный сайт минского «Динамо».