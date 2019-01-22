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«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд, взяв верх над «Амуром»

«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд, взяв верх над «Амуром»
Хоккей / КХЛ

Хабаровский «Амур» на домашней площадке потерпел поражение от новосибирской «Сибири», встреча завершилась со счётом 2:4. Подопечные Александра Андриевского продлили результативную серию до четырёх выигранных матчей.

К 15-й минуте команда гостей обеспечила себе преимущество в две шайбы, авторами которых стали Даниил Романцев и Джордан Карон. К 21-й минуте «Амур» восстановил равновесие в счёте усилиями Станислава Кацубы и Артёма Железкова. Вскоре гости вновь вышли вперёд благодаря голам Константина Алексеева и Романцева, оформившего дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2019, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
2:4
1:2, 1:1, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Романцев (Демидов, Шаров) – 07:35 (5x5), 0:2 – Карон (Зырянов, Комаров) – 14:10 (5x5), 1:2 – Кацуба (Йордан) – 17:13 (5x5), 2:2 – Железков (Камалов) – 20:45 (5x5), 2:3 – Алексеев (Принс, Пельтола) – 37:51 (5x5), 2:4 – Романцев – 45:06 (5x5)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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