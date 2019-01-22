«Адмирал» одолел «Авангард» на домашнем льду

Во Владивостоке местный «Адмирал» оказался сильнее хоккейного клуба «Авангард», матч закончился со счётом 4:1. Подопечные Боба Хартли потерпели три поражения в пяти последних играх.



Счёт во встрече был открыт на пятой минуте, точным броском отметился нападающий Войтех Полак. Вскоре Владимир Бутузов упрочил преимущество подопечных Сергея Светлова. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Давид Деарне и Иван Мищенко. Точку во встрече поставил бросок Александра Черникова в пустые ворота «Авангарда».

Посмотреть видео голов и опасных моментов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19