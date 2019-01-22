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«Адмирал» одолел «Авангард» на домашнем льду

«Адмирал» одолел «Авангард» на домашнем льду
Хоккей / КХЛ

Во Владивостоке местный «Адмирал» оказался сильнее хоккейного клуба «Авангард», матч закончился со счётом 4:1. Подопечные Боба Хартли потерпели три поражения в пяти последних играх.

Счёт во встрече был открыт на пятой минуте, точным броском отметился нападающий Войтех Полак. Вскоре Владимир Бутузов упрочил преимущество подопечных Сергея Светлова. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Давид Деарне и Иван Мищенко. Точку во встрече поставил бросок Александра Черникова в пустые ворота «Авангарда».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2019, вторник. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
4:1
2:0, 1:1, 1:0
Авангард
Омск
1:0 – Полак (Таталин, Дьяков) – 04:00 (5x5), 2:0 – Бутузов (Черников) – 10:05 (5x5), 2:1 – Деарне – 26:54 (5x5), 3:1 – Мищенко (Бутузов, Черников) – 30:23 (5x3), 4:1 – Черников (Коньков) – 59:55 (en)

Посмотреть видео голов и опасных моментов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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