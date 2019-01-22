«Локомотив» посетил детский дом в рамках акции памяти Ивана Ткаченко

Вчера, 21 января, хоккеисты ярославского «Локомотива» приняли участие в благотворительной акции, организатором которой выступил Российский союз молодёжи.



Акция посвящена памяти воспитанника, игрока и капитана ярославского хоккейного клуба Ивана Ткаченко, который вместе с редакцией газеты «Северный Край» посещал детские дома и дарил настольный хоккей. На этот раз гостями мероприятия стали Рушан Рафиков, Павел Красковский, Егор Коршков и Даниил Апальков, которые посетили детский дом «Солнечный».



В рамках встречи юные воспитанники смогли получить ответы на вопросы: как стать хоккеистом, какой рацион питания у игроков перед матчем, сложно ли играть на «канадских» площадках? В ответ игроки «Локомотива» рассказали свои истории и подарили детскому дому книги из серии «Жизнь замечательных людей», где были подобраны выпуски о Всеволоде Боброве, Аркадии Чернышёве, Анатолии Тарасове и Валерии Харламове.



Встреча не могла обойтись без настольного хоккея. Павел Красковский и Рушан Рафиков показали мастер-класс по владению шайбой, пусть и в настольном варианте. По итогам вечера каждый воспитанник смог сделать памятное фото и получить карточку с автографом любимого хоккеиста.