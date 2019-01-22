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«Автомобилист» — «Трактор»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00

«Автомобилист» — «Трактор»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 22 января, в Екатеринбурге состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием местного «Автомобилиста» и челябинского «Трактора». Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

«Автомобилист» занимает первое место в Восточной конференции, «Трактор» борется за участие в плей-офф и сейчас находится на восьмой строчке Востока.

Прямая видеотрансляция матча «Автомобилист» — «Трактор» на «Чемпионате».

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