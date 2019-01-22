«Локомотив» — ЦСКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 22 января, в Ярославле состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием местного «Локомотива» и московского ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



«Армейский» клуб лидирует в общей таблице чемпионата и близок к победе в Кубке континента, подопечные Дмитрия Квартальнова расположились на третьей строчке Западной конференции.



Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — ЦСКА на «Чемпионате»