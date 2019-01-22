«Спартак» оштрафован на 30 тыс. рублей за продажу контрафактного Ждуна

Арбитражный суд Москвы по иску московской компании, которой принадлежат права на произведение с условным наименованием «Ждун», взыскал с хоккейного «Спартака» 30 тыс. рублей, информирует «Р-Спорт».



Суд первой инстанции удовлетворил иск частично – истец требовал от ответчика 7 млн рублей. «Взыскать с ответчика компенсацию в размере 30 тысяч рублей, в остальной части иска отказать», — огласила резолютивную часть решения судья Ольга Никонова. Решение вступит в силу через месяц, если до этого не будет обжаловано в апелляции.



Как пояснил представитель компании, нарушение прав истца выразилось в реализации мягкой игрушки, сходной до степени смешения со «Ждуном», что подтверждается контрольной закупкой, а также в использовании образа в рекламных целях в Интернете.