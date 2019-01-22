Светлов: Серебряков вернулся во Владивосток в 7 утра и сыграл уверенно

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от выигранного матча с хоккейным клубом «Авангард».



«Сегодняшней игрой команды доволен. У нас было время, чтобы подготовиться, мы хорошо разобрали соперника. Удачно сыграли, забили хорошие голы. Мне хочется отметить Никиту Серебрякова, который два дня был в поездке, летал в Москву, вернулся сегодня только в семь утра и довольно уверенно сыграл, был гарантом сегодняшней победы», — приводит слова тренера официальный сайт команды.

«Адмирал» одолел «Авангард» на домашнем льду

Счёт во встрече был открыт на пятой минуте, точным броском отметился нападающий Войтех Полак. Вскоре Владимир Бутузов упрочил преимущество подопечных Сергея Светлова. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Давид Деарне и Иван Мищенко. Точку во встрече поставил бросок Александра Черникова в пустые ворота «Авангарда».