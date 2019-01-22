24 хоккеиста «Ак Барса» отправились на выезд в Хельсинки

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» отправился в Хельсинки, информирует официальный сайт команды. Завтра, 23 января, подопечные Зинэтулы Билялетдинова сыграют с финским «Йокеритом». Начало игры — в 19:30 мск.



В составе команды на выезд отправились 24 хоккеиста:



вратари: Артур Мисбахов, Владислав Подъяпольский, Александр Шарыченков;



защитники: Роман Абросимов, Рафаэль Батыршин, Никита Лямкин, Андрей Марков, Андрей Педан, Пол Постма, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин;



нападающие: Джастин Азеведу, Станислав Галиев, Михаил Глухов, Роб Клинкхаммер, Антон Ландер, Артём Лукоянов, Фёдор Малыхин, Артём Михеев, Вячеслав Основин, Андрей Попов, Алексей Потапов, Иржи Секач, Владимир Ткачёв.



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