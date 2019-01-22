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«Салават» прервал неудачную полосу, одолев «Куньлунь»

«Салават» прервал неудачную полосу, одолев «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду уступил «Салавату Юлаеву», встреча завершилась со счётом 2:3 Б. Китайская команда проводила первый матч под началом главного тренера Курта Фрейзера, уфимский клуб прервал серию поражений из трёх игр.

Счёт во встрече был открыт на 19-й минуте, заброшенной шайбой сумел отметиться защитник уфимского коллектива Григорий Панин. Во втором периоде «Куньлунь» сумел сравнять счёт и выйти вперёд: Грег Сквайрз забил в равных составах, Олли Палола реализовал большинство «драконов». На 55-й минуте уфимский клуб восстановил равновесие на табло благодаря голу Дмитрия Кугрышева. Оставшееся основное время и овертайм прошли без заброшенных шайб, а в серии буллитов победили гости, победный буллит реализовал Кугрышев.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2019, вторник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2:3
0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Панин (Рыбин, Сергеев) – 18:24 (5x5), 1:1 – Сквайрз (Лёфквист, Бартли) – 32:30 (5x5), 2:1 – Палола (Лёфквист, Латта) – 37:29 (5x4), 2:2 – Кугрышев (Хохряков, Ткачёв) – 54:51 (5x4), 2:3 – Кугрышев – 65:00 ( ПБ)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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