«Салават» прервал неудачную полосу, одолев «Куньлунь»

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду уступил «Салавату Юлаеву», встреча завершилась со счётом 2:3 Б. Китайская команда проводила первый матч под началом главного тренера Курта Фрейзера, уфимский клуб прервал серию поражений из трёх игр.



Счёт во встрече был открыт на 19-й минуте, заброшенной шайбой сумел отметиться защитник уфимского коллектива Григорий Панин. Во втором периоде «Куньлунь» сумел сравнять счёт и выйти вперёд: Грег Сквайрз забил в равных составах, Олли Палола реализовал большинство «драконов». На 55-й минуте уфимский клуб восстановил равновесие на табло благодаря голу Дмитрия Кугрышева. Оставшееся основное время и овертайм прошли без заброшенных шайб, а в серии буллитов победили гости, победный буллит реализовал Кугрышев.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19