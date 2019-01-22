Цулыгин: степень травмы Жаркова неизвестна, по удару Кадейкина выясним

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» (3:2 Б).



«Хорошая боевая игра была, и мы, и соперник забили по одному голу в большинстве. Понимаем, что у «Куньлуня» произошла смена, они вышли доказывать новому тренерскому штабу, на что способны. По нашей команде можно сказать, что мы молодцы, смогли отыграться в третьем периоде и наконец-то выиграли по буллитам.



Степень серьёзности травмы Жаркова? Пока не можем ничего сказать, он не вышел, будем просматривать.



Удар по лицу Кадейкину — нарушение правил? Они посмотрят по видео, и мы посмотрим — выясним», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

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