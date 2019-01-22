«Спартак» 5 февраля сыграет в ретроформе

Московский «Спартак» в матче с хоккейным клубом «Сочи» 5 февраля будет играть в ретроформе, информирует официальный «твиттер» команды.



«Большинством голосов была выбрана форма на матч 5 февраля. В этот вечер #Спартак выйдет на лёд в свитерах, выполненных по мотивам первых сезонов в истории клуба 40-х годов прошлого века. Цвет свитера — красный, шорты и гамаши — чёрного цвета. Это необычное сочетание цветов является исторически обоснованным. Напомним, что в такой форме «Спартак» проводил ретроматч в декабре 2016 года», — указано в «твиттере» команды.

Посмотреть фото также можно в «твиттере» хоккейного клуба «Спартак».



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19