Источник: «Спартак» не может найти арену на плей-офф и рассматривает Таллин

Московскому «Спартаку» не удаётся решить вопрос с местом проведения домашних матчей грядущего плей-офф, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Напомним, в регулярном чемпионате-2018/19 красно-белые играют в одном дворце с московским ЦСКА.



«Вопрос с местом проведения домашних матчей «Спартака» в плей-офф в настоящий момент не решён. Клуб долгое время ведёт тяжёлый переговорный процесс с руководством арены в «Парке легенд» и хоккейного клуба ЦСКА. Несмотря на готовность КХЛ оказать помощь в вопросе календаря, «Спартак» не получает разрешения на проведение матчей на своей домашней арене в сезоне-2018/19. Клуб даже изучает возможность проведения игр плей-офф в Таллине, где в октябре сыграл два матча «регулярки», — сообщил источник.