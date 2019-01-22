Виталий Кравцов после МЧМ-2019 не набрал ни одного очка в шести играх

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов не сумел набрать очков в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» (0:3). После возвращения с молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года молодой форвард провёл шесть игр, не набрав ни одного очка и в среднем проводя на льду 16 минут за игру.

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«Автомобилист» открыл счёт в матче на 17-й минуте, точным броском отметился нападающий Найджел Доус. Во втором периоде команда хозяев упрочила преимущество благодаря заброшенным шайбам Франсиса Паре и Алексея Василевского, оба раз Доус выступил в качестве ассистента. Больше во встрече голов забито не было, шат-аут оформил голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж.



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