Мартемьянов: при счёте 3:0 можно было уворачиваться от шайб, но парни молодцы

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Трактором» (3:0).

«Благодарю болельщиков за горячую поддержку. Отдельное спасибо команде. Сегодня их попросили сыграть и головой, и сердцем. Они это сделали, задание на игру фактически было выполнено. Агрессивно сыграли в атаке, очень плотно в обороне пытались сыграть, но во многих моментах не получалось. Поздравляю нашего вратаря с очередным «сухариком». Будем двигаться дальше.



Смена первого звена на второе — это уже подготовка к плей-офф? У нас нет ни первого, ни второго звена, сколько раз уже говорил. Просто решили попробовать так. У нас парни наконец-то все выздоровели, но кто-то опять микротравму получил. Пробуем звено Кучеренко, чтобы выходили первыми. Пробуем, потихоньку готовимся к плей-офф, какие есть варианты. Потому что спорт без травм неизбежен, готовимся ко всему.



Грачёв в роли центрфорварда сегодня? Он и есть центральный. Просто, когда он только в «Автомобилист» пришёл и был не в очень хороших физических кондициях, мы использовали его на фланге. Сейчас он уже более-менее набрал форму и в центре справляется. Единственное, в концовке два вбрасывания проиграл, мы его поменяли на Паре. А так, я считаю, что звено «красных» у нас сегодня сыграло достаточно хорошо, много силовых приёмов сделали, много ловли шайбы на себя. Хотя при счете 3:0 можно было где-то и увернуться, но парни ловили шайбу на себя самоотверженно, молодцы.



Рассейкин сегодня мало играл? Сегодня играли в шесть защитников. Сейчас парни потихоньку выздоравливают, решили сегодня попридержать его. У нас никому не забронировано место в составе. Илья Крикунов небольшую травму получил в концовке, но дали Рассейкину сыграть пару смен, он молодец», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.