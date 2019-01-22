Яндач: игра была до ошибки, «Металлург» дважды не выбросил шайбу

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился впечатлениями после поражения от «Барыса» (1:3).



«Тренера гостей — с победой. Согласен с ним, что это была игра до первой ошибки. Во втором периоде сделали две — была возможность оба раза выкинуть шайбу, но мы это не сделали, поэтому соперник, забив два гола, осложнил нам задачу. Мы попробовали что-то ещё, забили в большинстве, но затем дважды проиграли вбрасывания, а в игре при численном преимуществе мы не были успешны. Поэтому проиграли. У нас до перерыва вообще будут тяжёлые соперники.



Почему выбыл Пакаринен? Травма. Прогнозы? Пока не знаю. Думаю, что это будет недолго: может неделю, может 10 дней», — приводит слова Яндача официальный сайт клуба.