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Скабелка: командная победа «Барыса», много блокированных бросков

Скабелка: командная победа «Барыса», много блокированных бросков
Хоккей / КХЛ

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги выигранной встречи с магнитогорским «Металлургом» (3:1).

«Хороший матч, напряжённый, где-то даже напоминал матч плей-офф. Не так много было ошибок с обеих сторон в обороне. Поэтому ещё раз скажу, что качество достаточно высокое, накал высокий. Ребята хотели сегодня выиграть, нам это удалось, получилось дотерпеть, хоть и пропустили в концовке этот гол. Хорошая, командная победа, все сражались, было много блокированных бросков с нашей стороны, в меньшинстве неплохо сыграли, учитывая уровень и на каком месте находится Магнитогорск по игре в большинстве. Болельщиков «Барыса» и команду — с победой», — приводит слова специалиста официальный сайт «Металлурга».

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