«Локомотив» обыграл ЦСКА, прервав победную серию «армейцев»

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке оказался сильнее московского ЦСКА, встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Для команды Дмитрия Квартальнова победа стала четвёртой подряд, у «армейцев» прервалась серия из четырёх выигранных матчей.



Счёт в матче был открыт на последней секунде первого периода, заброшенной шайбой отметился защитник команды хозяев Максим Осипов. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Евгений Коротков и Мэт Робинсон. Больше в матче заброшенных шайб зрители не увидели.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19