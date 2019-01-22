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«Локомотив» обыграл ЦСКА, прервав победную серию «армейцев»

«Локомотив» обыграл ЦСКА, прервав победную серию «армейцев»
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке оказался сильнее московского ЦСКА, встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Для команды Дмитрия Квартальнова победа стала четвёртой подряд, у «армейцев» прервалась серия из четырёх выигранных матчей.

Счёт в матче был открыт на последней секунде первого периода, заброшенной шайбой отметился защитник команды хозяев Максим Осипов. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Евгений Коротков и Мэт Робинсон. Больше в матче заброшенных шайб зрители не увидели.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2019, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
2:1
1:0, 1:1, 0:0
ЦСКА
Москва
1:0 – Осипов (Козун, Черепанов) – 19:59 (5x5), 2:0 – Коротков (Коршков) – 26:27 (5x5), 2:1 – Робинсон (Калинин, Капризов) – 29:35 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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