И. Никитин — о поражениях от «Локомотива»: только работа может переломить

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал гостевое поражение от ярославского «Локомотива» (1:2). «Армейский» клуб проиграл все три матча с ярославцами в текущем чемпионате.



««Локомотив» — с победой. Счёт на табло, готовимся дальше.



Неудобен ли нам «Локомотив»? Зависит от того, как работаешь, мы против «Локомотива» в этом компоненте уступаем. Только работа может переломить», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

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Счёт в матче был открыт на последней секунде первого периода, заброшенной шайбой отметился защитник команды хозяев Максим Осипов. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Евгений Коротков и Мэт Робинсон. Больше в матче заброшенных шайб зрители не увидели