Кузьменко: СКА чуть расслабился, такое нельзя делать перед плей-офф

Нападающий СКА Андрей Кузьменко подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (5:1).



«Тяжёлый матч. Не очень хорошо играли в обороне — у «Динамо» было много моментов. Спасибо Игорю Шестёркину, если бы не он, начало матча было бы ещё сложнее. Когда ведёшь с разницей в 2–3 шайбы, играть легче. Хорошо, что сегодня довели матч до победы. Какой смысл нам играть по счёту в третьем периоде? Мы действовали спокойно, может, даже чуть расслабились. Так делать нельзя, ведь плей-офф уже близко.



Наша комбинация с Барабановым в моменте с его вторым голом получилась спонтанно. Бара — молодец, здорово открылся. Передача прошла, и мы забили гол. Мы максималисты, хотим создавать моменты и забивать в каждой смене. Если что-то не получается, эмоции захлёстывают. Бывает, что-то подскажем друг другу. Ничего такого в этом нет», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.