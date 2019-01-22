И. Воробьёв: чествовали ветеранов блокады, спасибо им, что следят за СКА

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв подвёл итоги выигранного матча с минским «Динамо» (5:1).



«Сегодня чествовали ветеранов блокады. Спасибо им за то, что они пришли. За то, что следят за командой. Мы им благодарны, помним о них и благодарны им. Самое большое уважение им.



По игре: мы забили три гола в первом периоде и всё было предрешено», — сказал Воробьёв на пресс-конференции.

СКА разгромил минское «Динамо», у Барабанова дубль

В первом периоде команда хозяев забила трижды, авторами голов стали Антон Белов, Павел Дацюк и Александр Барабанов. Во втором периоде «армейцы» забили ещё два гола усилиями Николая Прохоркина и Барабанова, оформившего дубль. На 49-й минуте «Динамо» сумело размочить счёт благодаря шайбе Джонатона Блума, ставшей последней в матче.