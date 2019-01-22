Сидоренко: «Динамо» боролось до конца, нас подкосила неуверенность

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с петербургским СКА (1:5).



«Провалили начало матча. Пропустили быстрые голы, но имели хорошие моменты. Могли забить голы, даже должны были их забивать. Нас подкосила неуверенность. Но ребята боролись до конца, старались быть в игре. Мы поставили задачу выиграть третий период, и они её выполнили. Сделаем выводы и будем работать дальше», — передаёт слова Сидоренко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА разгромил минское «Динамо», у Барабанова дубль

В первом периоде команда хозяев забила трижды, авторами голов стали Антон Белов, Павел Дацюк и Александр Барабанов. Во втором периоде «армейцы» забили ещё два гола усилиями Николая Прохоркина и Барабанова, оформившего дубль. На 49-й минуте «Динамо» сумело размочить счёт благодаря шайбе Джонатона Блума, ставшей последней в матче.