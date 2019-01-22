Белов: каждый январь СКА играет для ветеранов Ленинграда

Защитник СКА Антон Белов подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (5:1).



«Моя результативность связана с тем, что мне доверяют. Играю, получается — я доволен и раскрепощён. Гостевой матч с «Динамо» складывался для нас очень сложно, поэтому мы тщательно готовились к домашнему. Мы настраивались на тяжёлый матч. Хорошо, что сегодня мы реализовали большинство моментов. Но в обороне было много ошибок.



Соперник весь матч играл остро, были опасные контратаки. В первом периоде они попали в перекладину, Игорь Шестёркин выручил. Это нужно подчищать, подходить к плей-офф готовыми. В моменте с моим удалением ничего плохого не хотел — наступил на сломанную клюшку и отбросил её в сторону, чтобы удержать равновесие. Случайно получилось так, что отбросил в сторону шайбы. Конечно, я знаю, что нельзя отбрасывать клюшку.



Для нас важно присутствие ветеранов на матче. Каждый январь мы играем для этих людей, чествуем их. Самое главное — помнить подвиг города. Мы выкладываемся в каждом матче. А то, что получилось забить гол сразу после того, как их чествовал весь стадион — это подарок ветеранам», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.